Гвардиола: «Хочу, чтобы мои игроки наслаждались футболом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на тему предстоящего матча АПЛ против «Сандерленда».

«Я на 80-90% определился со стартовым составом. Нужно время на то, чтобы новые методы работы стали давать результаты, но для того, чтобы играть с душой, время не нужно. Хочу, чтобы болельщики на «Этихаде» видели усилия игроков. Хочу, чтобы мои игроки наслаждались футболом», – сказал Гвардиола.

Напомним, что матч «Манчестер Сити» – «Сандерленд» пройдет сегодня, 13 августа. Начало встречи в 19:30.