АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Сандерленда»

В матче первого тура АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах сумел дожать «Сандерленд» и добыть три очка. Счет уже на 4-й минуте открыл Серхио Агуэро, реализовав пенальти. На 71-й минуте Дефо отыграл пропущенный гол, а за три минуты до окончания основного времени встречи МакНэйр поразил собственные ворота и принес «горожанам» победу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Манчестер Сити – Сандерленд – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агуэро, 4 (пенальти); 1:1 – Дефо, 71; 2:1 – МакНэйр, 87 (автогол).

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