Черчесов: «Есть еще три тура, чтобы определить состав сборной России»

Вот состав сб. России на игру с турками: вратари-С.Джанаев(В. Габулов-И.Абаев) защита А.Дудиев-А.Засеев-Р.Камболов-И.Цаллагов (Г.Тигиев-Б.Хадарцев-Гиголаев) полузащита:А.Касаев-Г.Габулов-А.Чочиев-А.Хубулов (Гатагов-Д.Дзахов-С.Таказов) нападение С.Гогниев-А.Дзагоев (Р. Суанов)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда будет объявлен состав национальной команды на товарищеский матч с Турцией.
«Есть еще три тура, чтобы определиться со списком. Понятно, что кто-то сыграл не на своем уровне, кто-то уже показывает хорошую игру. Кто-то набирает форму чуть раньше, кто-то чуть позже. Надо внимательно посмотреть за кандидатами и определиться.
Многие игроки, участвовавшие в Евро, только начали свои выступления после перерыва. Есть много нюансов, надо все оценить и уже потом делать выводы», – сказал Черчесов.