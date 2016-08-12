Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Есть еще три тура, чтобы определить состав сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда будет объявлен состав национальной команды на товарищеский матч с Турцией.

    «Есть еще три тура, чтобы определиться со списком. Понятно, что кто-то сыграл не на своем уровне, кто-то уже показывает хорошую игру. Кто-то набирает форму чуть раньше, кто-то чуть позже. Надо внимательно посмотреть за кандидатами и определиться.

    Многие игроки, участвовавшие в Евро, только начали свои выступления после перерыва. Есть много нюансов, надо все оценить и уже потом делать выводы», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2016 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 13 августа 2016, 15:24

      Вот состав сб. России на игру с турками: вратари-С.Джанаев(В. Габулов-И.Абаев) защита А.Дудиев-А.Засеев-Р.Камболов-И.Цаллагов (Г.Тигиев-Б.Хадарцев-Гиголаев) полузащита:А.Касаев-Г.Габулов-А.Чочиев-А.Хубулов (Гатагов-Д.Дзахов-С.Таказов) нападение С.Гогниев-А.Дзагоев (Р. Суанов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 августа 2016, 13:13

      Дружок, ни чего нового ты не придумаешь. Но лицо, а у тебя его и было, как тренера, потеряешь, но на жизнь в своей Австрии своим обеспечишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2016, 10:50

      Ты определишься! Ничего не изменится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Koorantt 13 августа 2016, 10:00

      "Многие игроки, участвовавшие в Евро"..... Все ясно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 09:47

      Что-то мне подсказывает, что в сборной мы будем видеть все те же лица

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 августа 2016, 08:45

      Кокошу не забудь пригласить. Кокоша будет лучшим против Ганы. Лёд тронулся,господа ! Не зря народ петицию писал-хер на него власть положила.Поставили непреклонного самодура в сборную,чтобы оставить всё так,как есть.Другой бы сказал на старте карьеры: Народ требовал убрать этих зажравшихся и бездарных уёбков. Придётся набирать новых игроков и готовиться к ответственному турниру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 августа 2016, 07:57

      А кто в помощниках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 августа 2016, 06:59

      А наберет все тех же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 13 августа 2016, 00:32

      выбирать то не из кого

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 августа 2016, 00:22

      Главное обойтись без старпёрского конского центра обороны и наигрывать туда других ребят, тогда может и к ЧМ какой толк будет. Если же будут старпёры, то ЧМ считай провален... Ничего личного, просто если на Евро они так безвольно впускали, то что будет через 2 года, когда они станут ещё старше и медленнее?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11