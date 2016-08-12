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    Кириченко: «В ближайшем будущем «Ростову» будет тяжело с судейством»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от «Зенита» (2:3) в поединке 3-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде будет тяжело с судейством в ближайших матчах.

    – Правда ли, что Курбан Бердыев зашел в раздевалку после матча?

    – Да, Курбан Бекиевич заходил в раздевалку, но большего сказать не могу. Это наши внутренние дела.

    – Прокомментируйте судейские решения.

    – Не могу комментировать назначение пенальти, со скамейки плохо было видно. Есть одна серьезная претензия: на второй минуте Нобоа выходил один на один, и его схватили за майку. Это чистое удаление. Это было видно на повторе. Скажу так: нашей команде с судейством будет тяжело в ближайшем будущем.

    – Почему?

    – Не очень приглядна ситуация, в которую попал наш клуб. Вы сами же видели, у нас есть претензии.

    – Прокомментируйте первый гол «Ростова». Это вы подсказали игрокам, что «Зенит» будет разыгрывать мяч.

    – Да, мы были нацелены на это. Сказали футболистам, что зенитовцы будут разыгрывать мяч, они это делают постоянно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 22:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +208

      Kurp 13 августа 2016, 12:57

      Мудко и дальше будет тянуть этот политпроект, установка судьям дана четкая, москалев старался из всех сил. Вот она Великая Россия, кругом одна
      несправедливость, включая футбол.

      1
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 13 августа 2016, 10:18

      Судья откровенно топил нас, тварина! Чистейшее удаление и опасный штрафной на первой же минуте зажал, удаление Гацкана вообще высосано из пальца, большинство спорных эпизодов в центре - в пользу Зенита.

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 13 августа 2016, 06:30

      У судьи была установка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 13 августа 2016, 00:43

      После такого судейства судью нужно гнать в зашей или посадить в газпромовскую тюрьму.

      6
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      Рейтинг: +76

      takca 13 августа 2016, 00:05

      Неужели игрокам зенита не стыдно от такой победы. Жалко Ростов.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 августа 2016, 23:48

      Позор РФС, и всей лиги, так откровенно за суживать это просто трешь, все таки не 90-е на дворе. Вон Нобель уже написал, что Миллер заходил в судейскую в перерыве, даже у букмекеров после 0-2 коэффициент как стоял 1.4 на Зенит так и остался.
      Смотреть противно, тфу. Ростову всех игроков канонизировать уже пора, мучеников из них делают, а они бьются до последнего и бьются.

      7
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 > FanatSerj 13 августа 2016, 00:26

      ну насчет 1.4 ты приврал...лично брал за 8.0 победу зенита..до удаления..

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 августа 2016, 23:31

      Болото никакое надо осушать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2016, 23:19

      А по ходу зенька играла как колхоз-позорное удаление,второе пендаль,автогол-можно перечеслять до бесконечности....................

      5
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 августа 2016, 23:07

      Жалко только Луческу он думает куда пришёл просто пипец

      1
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 августа 2016, 23:04

      Как левый пендаль так и красную ни за что дали

      4
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