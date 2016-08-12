Кириченко: «В ближайшем будущем «Ростову» будет тяжело с судейством»

Мудко и дальше будет тянуть этот политпроект, установка судьям дана четкая, москалев старался из всех сил. Вот она Великая Россия, кругом одна
несправедливость, включая футбол.
Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от «Зенита» (2:3) в поединке 3-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде будет тяжело с судейством в ближайших матчах.
– Правда ли, что Курбан Бердыев зашел в раздевалку после матча?
– Да, Курбан Бекиевич заходил в раздевалку, но большего сказать не могу. Это наши внутренние дела.
– Прокомментируйте судейские решения.
– Не могу комментировать назначение пенальти, со скамейки плохо было видно. Есть одна серьезная претензия: на второй минуте Нобоа выходил один на один, и его схватили за майку. Это чистое удаление. Это было видно на повторе. Скажу так: нашей команде с судейством будет тяжело в ближайшем будущем.
– Почему?
– Не очень приглядна ситуация, в которую попал наш клуб. Вы сами же видели, у нас есть претензии.
– Прокомментируйте первый гол «Ростова». Это вы подсказали игрокам, что «Зенит» будет разыгрывать мяч.
– Да, мы были нацелены на это. Сказали футболистам, что зенитовцы будут разыгрывать мяч, они это делают постоянно.