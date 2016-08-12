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    Гарай: «Интер»? Сейчас я полностью сфокусирован на матчах за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай после победы над «Ростовом» в матче третьего тура чемпионата России прокомментировал информацию о возможном переходе в летнее трансферное окно в «Интер».

    – Почему Жулиано бил пенальти, а не вы?

    – Сейчас у нас нет штатного пенальтиста, такого как Халк. Все в команде достойны этой возможности. Жулиано попросил меня отдать ему право на удар, я ему доверился.

    – Все лето ходили слухи об интересе «Интера» к вам.

    – Сейчас я играю в «Зените». Полностью сфокусирован на матчах за клуб и достижении положительного результата.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    12.08.2016 22:17
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