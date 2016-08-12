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    Жулиано: «Очень счастлив, что смог помочь «Зениту» победить»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от своего дебюта за петербургский клуб. Напомним, что бразилец забил гол в матче третьего тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

    «Я очень счастлив, что мне удалось принять участие в игре. Уже две недели тренируюсь с командой, и сегодня тренер доверил мне, выпустив в перерыве. Я смог помочь команде, это очень здорово.

    В моменте с пенальти Гарай взял мяч. Я подошел и попросил пробить. Это было наше совместное решение. Я счастлив, что смог это сделать», – сказал Жулиано.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.08.2016 22:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 августа 2016, 04:39

      С почином!!!

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 13 августа 2016, 00:01

      Я так и не понял, когда у него брали интервью, то переводчица молчала (и головой постоянно кивал, когда она переводила), т.е. русский он понимает , но не говорит на нем?

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > MetaL0maN 13 августа 2016, 00:33

      Говорит, но не так свободно, как на португальском)

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 августа 2016, 23:37

      Молодец!
      С почином

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