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    Луческу: «Никогда не видел, чтобы мои игроки допускали столько ошибок»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после волевой победы над «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России остался недоволен тем, что его подопечные допустили слишком много ошибок.

    «На «Зенит» давит результат, это сказывается на действиях игроков. Я никогда не видел, чтобы мои игроки допускали так много невынужденных ошибок в простых ситуациях. Тем более, что эти ошибки допускали опытные футболисты.

    Рад, что во втором тайме команда показала характер и продемонстрировала хорошую игру. Мы создали много моментов и реализовали достаточное их количество», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 22:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 августа 2016, 07:40

      толи ещё будет )

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 августа 2016, 06:44

      да они ещё больше могут,НО в этом сезоне зинаиду будут за клитор тащить вперёд

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 04:45

      Ещё увидишь, и не раз...

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 13 августа 2016, 00:44

      Барахло ты оказался, Мирча Луческу. Да, ты умеешь ставить игру, и это доказал в Шахтере, но стоять на своем ты не умеешь или не хочешь, что в принципе одно и то же. Уже были видны наметки будущей командной игры в товарняках и с ЦСКА, но ты все разрушил, введя в основу Кокорина, Витселя и Гарая - людей, которые или не могут или не хотят играть в твой футбол. Потому что дядя сверху об этом попросил. Про клоуна в воротах я вообще молчу.Короче, барахло ты, а не лидер. Впрочем если бы ты не был в человеческом смысле барахлом, такое барахло как Митрофанов и Дюков тебя бы в Зенит не взяли.

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 13 августа 2016, 00:00

      Луческу в шахтере был с 2004 года, полностью сформировал команду под себя, а тут он 3 матча отыграл и уже думает, что его команда должна рвать и метать

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 августа 2016, 22:37

      Добро пожаловать в Россию!

      -2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 22:15

      Ростов красавцы! Зенит слабо проводит матчи

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 августа 2016, 22:12

      это тебе не шахтер, где одни горняки-бразильцы

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 12 августа 2016, 22:10

      Не видел? Не волнуйся, это только цветочки, все еще впереди.

      5
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Андрей Ермошин 12 августа 2016, 23:55

      Это точно, сейчас лига чемпионов начнётся, там и не такое увидет

      -2
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      Рейтинг: +673

      life85 > Alessandro_grande 13 августа 2016, 00:56

      ЛЧ ??? Может ЛЕ ???до ЛЧ они ещё не доросли :)

      -2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > life85 13 августа 2016, 01:04

      Ахаха, точно:)

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > life85 14 августа 2016, 04:11

      Как показал АЕК, спартачек и до ЛЕ все никак дорости не может))

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