Джано пропустит встречу против «Рубина»

«Спартак» сегодня отправился на гостевой матч третьего тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, встреча состоится в Казани 13 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

В распоряжении исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Карреры 19 футболистов: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Ещенко, Денис Кутин, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Артем Тимофеев, Ромуло, Фернандо, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш.