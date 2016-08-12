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    Чемпионат Франции – на «Бомбардире»

    В пятницу матчами «Бастия» – «ПСЖ» и «Монако» – «Генгам» возьмет свой старт чемпионат Франции по футболу.

    Парижане этим летом остались без своей главной звезды – Златана Ибрагимовича, который перешел в «МЮ», так что теперь им надо найти адекватную замену для шведа. Интересно будет следить и за «Марселем», который под прессом больших долгов расстался со многими своими звездами.

    Пристально следить за Лигой 1 вы сможете в специальном разделе. Также советуем посмотреть вам календарь встреч, чтобы не пропустить самые яркие игры турнира. Трансферное окно сейчас в самом разгаре, поэтому ознакомьтесь со всеми переходами чемпионата.

    И не забывайте делать ставки в нашем Конкурсе прогнозов, где вы сможете принять участие в борьбе за призы.

    «Бастия» – «ПСЖ». Сделать ставку

    «Монако» – «Генгам». Сделать ставку

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 20:58
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