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    Мбакогу: «Крылья Советов» показали, что я им нужен»

    Новичок «Крыльев Советов» Джерри Мбакогу рассказал, почему принял решение перейти именно в самарский клуб.

    «Переговоры были несколько сложные и немного длинные, так как в начале я не знал ни команды, ни города. Понадобилось определенное время, чтобы собрать информацию и познакомиться с командой. Я счастлив, что я здесь. Через 12 лет в Италии было сложно оставить страну, в которой я вырос как футболист. Но «Крылья Советов» смогли меня убедить, рассказывали о проекте, очень хорошо говорили о главном тренере и о том, как он ставит игру.

    Хотел всегда поиграть за границей. Мне показалось, что это хороший шанс, и я принял предложение. У меня были предложения из итальянского чемпионата. Интерес был из Бельгии, Нидерландов и Германии. «Крылья Советов» очень настаивали, они мне показали, что я им нужен. Приехал сюда, чтобы продолжать свой рост» – сказал Мбакогу.

    Источник: YouTube

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    12.08.2016 00:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 12 августа 2016, 15:24

      Целых 20 тысяч евро за тебя заплатили, а раз так, значит ты действительно нужен команде РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 августа 2016, 11:29

      Орлову строго противопоказано комментирование матчей Крыльев в этом сезоне)

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      Рейтинг: +23

      Ahiles150985 12 августа 2016, 08:29

      рост , в крыльях )))))))))))))))))))))))))))))))

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