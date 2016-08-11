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    Бердыев зарабатывал 300 тысяч в месяц по новому контракту с «Ростовом»

    Стали известны детали дополнительных соглашений к трудовому договору Курбана Бердыева с «Ростовом», который он покинул ранее. Как утверждает DonNews, 63-летний специалист зарабатывал в месяц 291 667 евро плюс премиальные и дополнительные выплаты, хотя ранее говорилось о том, что наставник ростовчан работает с командой без действующего соглашения.

    В частности, за второе место в российской Премьер-лиге Бердыеву были гарантированы премиальные в размере 1,5 миллиона евро.

    Также отмечается, что до июньских правок договор был менее жестким, а в самом начале работы с «Ростовом» зарплата Бердыева составляла всего 15 тысяч долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2016 20:55
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +27

      Igil777 12 августа 2016, 12:58

      291т евро в месяц ? этож блеять 20м рублей в месяц

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Igil777 12 августа 2016, 15:08

      Мало люди получают!Работа в Москве в среднем оплачивается в 35.000 рублей!Люди с жиру бесятся!Задолбала эта несправедливость!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 12 августа 2016, 08:09

      Как то все печально, скоро в России останется 5-7 клубов.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kurp 12 августа 2016, 09:04

      Останутся все.Спаринг партнёры же нужны

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 12 августа 2016, 09:13

      Вот это то и печалит.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 12 августа 2016, 10:13

      Так "денег нет".Только на Московские команды и остались.А если кто то выскочил,так быстро предложат сумму,от которой трудно отказаться(это про Бердыева).Любой(почти) уйдёт,если зарплата больше и на трансферы 100лямов дают.Я губера не оправдывают,просто в Ростове таких денег и правда нет.И заработать город не может,все равно налоги в Москву уйдут.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 12 августа 2016, 11:49

      Ну это есть. Но Бикеевич до конца тянул лямку в Сельмаше. Свои обещания он выполнил. Губер нет. И сватали его в Спартак давно, но он не переходил. Так что... Где-то ты не прав.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 12 августа 2016, 14:17

      Я так и знал,что губер,Бекиевич и Саввиди будут друг на друга валить.Но надурили нас.Если бы он ушёл на меньшую зарплату,я бы понял.Опять про женщину"Дорогой,ты мало зарабатываешь я пошла к соседу"
      P.s.Если что,у меня хорошая жена и дети)))

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 августа 2016, 00:46

      Ну а теперь-то зачем эти ростовские подробности?

      0
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 12 августа 2016, 00:19

      Как то даже мало , а чё не 100500 мильонов ? Думаю в Ростове и денег то таких нет , иначе б им не закрывали покупку футболистов

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 12 августа 2016, 00:01

      Доллары, потом евро.. .Что за система рассчётов странная????...

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Denis SPb 12 августа 2016, 10:17

      Вы думаете иностранцы за рубли работать будут?Кто даст гарантии что $ завтра не будет 1000 или 10000 рублей стоить?Работать год за 2 булки хлеба?

      -1
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      Рейтинг: +62

      nik33 11 августа 2016, 23:23

      Уезжай Курбан раз решил.Мнение донских боллельщиков-ты поступил некрасиво...

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > nik33 12 августа 2016, 09:15

      За всех не стоит отвечать.

      -1
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 11 августа 2016, 23:06

      Детали дополнительных соглашений к трудовому договору Курбана Бердыева с «Ростовом» абсолютно беспочвенны. Нет подписей ни на одном из них, кроме заявления о расторжении контракта. Допники просто обхохочешься.
      В пункте «Прекращение договора» значится, что работник (Бердыев) может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без наличия уважительных причин и без выплаты какой-либо компенсации клубу.
      В то же время, если бы ФК «Ростов» захотел расторгнуть договор, то должен был бы выплатить компенсацию в размере годового оклада — почти €3,5 млн.
      Вот какой идиот мог такие условия подписать?

      5
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 августа 2016, 22:39

      Что за бред, привлекать спонсоров? Не компании какие-то, на взаимовыгодных условиях, а просто бизнесмена, который платит из своего кармана.... Не умеешь зарабатывать на футболе, всего доброго! Они ещё и городские бюджеты дербанят на спортсменов, которые не ставят мировые рекорды, не выигрывают чемпионаты мира или европы, а просто потому что сейчас такая рыночная ситуация в спорте... Кому это надо? Не понимаю. Берите пример с ФК "Краснодар", там не просто спонсор, а идейный вдохновитель! Который воплощает свои мечты и планы в жизнь. При этом он не как Абрамович, Федун и прочие гос. нахлебники...

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Сергей Свояк 11 августа 2016, 23:34

      Да спорт вообще невыгоден,а в России тем более.У нас в Ростове гандбольный клуб крутой.Смотрит его 3 калеки.Про атлетику(обе)вообще молчу.Ну а насчёт футбола,так в России будет всего 5 -6 команд.Краснодар,Спартак,цска,Зенит,зенит-2,зенит_3 и зенитовский Оренбург

      -2
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 11 августа 2016, 22:35

      Что-то не похоже на правду.

      4
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 11 августа 2016, 22:33

      В месяц 291 667 евро плюс премиальные и дополнительные выплаты, в год 3.5 лимона??? Брехня.............

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