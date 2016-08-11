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    Митрофанов: «Зениту» не поступало никаких предложений от «Ювентуса» по трансферу Витселя»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с возможным уходом из клуба хавбека Акселя Витселя. По его словам, петербуржцы на получали никаких предложений от «Ювентуса» по трансферу 27-летнего игрока, несмотря на регулярно появляющуюся в СМИ информацию. Напомним, по данным различных источников, «старая синьора» готова заплатить за бельгийца от 18 до 24 миллионов евро.

    – Не лучше ли продать Витселя, чем отпускать бесплатно через год? За него предлагают хорошие деньги.

    – Какие?

    – 20-25 миллионов.

    – Если вы лично готовы заплатить 25 миллионов, я его продам вам.

    – Но в прессе говорят, что такие деньги предлагает «Ювентус». Называют другие клубы...

    – А если мы назовем «Ред Булл Нью-Йорк»? «Ювентус» не готов платить деньги за Витселя. Могут называться любые суммы, но предложения от туринцев «Зенит» не получал. Вы рассуждаете категориями слухов.

    – Не опасаетесь, что Витсель снизит требования к себе в оставшийся по контракту год?

    – У нас есть 20 дней до закрытия трансферного окна и есть понимание, какие игроки могут его заменить. Если мы увидим, что он снизил требования к себе – Витсель окажется на скамейке.

    – Вчера он заявил, что готов провести еще год в «Зените».

    – Поэтому я и не верю в то, что он снизит требования к себе. Витсель – профессионал. Кроме того, есть такое понятие, как амортизация игрока. «Зенит» в любом случае не получит убытка от ухода Витселя. Иногда эффективнее получить спортивный результат, а не деньги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 18:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 12 августа 2016, 12:33

      Учитесь у итальянцев бесплатно приобретать неплохих футболистов,пока еще спонсор не перестал отстегивать деньги на дорогие трансферы!

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    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 11 августа 2016, 19:17

      И какой спортивный результат вы получите от смотрящего на сторону Витселя? 6-е место? Так его и с Маком-Жулиано получить можно.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 августа 2016, 18:43

      А признать то что Юве давал 18 и бонусы господин Митрофанов не хочет? На официальном сайте Юве есть эта информация, можете проверить. Стоит признать что жадность фраера сгубила. Лоханулись капитально с Витселем.

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 > Juve1897 11 августа 2016, 18:53

      одним словом митро-фанушка

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > Juve1897 11 августа 2016, 19:18

      Заходил, этой информации не нашел.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Вомбат 11 августа 2016, 19:22

      Вчера была точно. Ты на какой именно ресурс заходил?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Juve1897 11 августа 2016, 21:35

      Зени пофиг, у них бабок столько...! Так что им на эти бабули с выручки витселя, класть! Разве что фейр плей. Но Зеня такой клуб, который витселя на лавку посадит и не заметит!

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Зенит оле оле ола 12 августа 2016, 00:26

      Ага, поэтому микрофон не впарили хоть треть народных денег не вытащили. Клоуном не будь. Лоханулись вы, в твоём случае причём, ты трижды. Понял, схавал то что вот именно из за таких как ты, наш футбол на последних ролях в Европе и во многом благодаря таким клоунам как ты.

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