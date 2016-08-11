Диарра будет носить капитанскую повязку в «Марселе»

Хавбек «Марселя» Лассана Диарра, известный в России по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», будет носить капитанскую повязку в новом сезоне. Вчера на вечерней тренировке такое решение единогласно было принято футболистами провансальцев.

Теперь наверняка можно исключить уход 31-летнего игрока из «Марселя». Напомним, нынешним летом СМИ активно муссировали слухи о переходе француза в другой клуб. Среди кандидатов на Диарра назывались «Спартак», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».