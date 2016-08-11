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Черчесов – новый главный тренер сборной России

11 августа 2016, 12:41
175

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер сборной России. Как и сообщалось СМИ ранее, им стал экс-наставник «Спартака», «Динамо», «Терека», «Амкара» и «Легии» Станислав Черчесов. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.

Напомним, что в число кандидатов на вакантную должность также входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк. Предыдущий наставник Леонид Слуцкий покинул кресло рулевого по окончании чемпионата Европы во Франции.

«Кураньи еще в детский сад ходил, когда я играл в Германии!». Самые огненные цитаты нового тренера России

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (175)
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Spartak-Ekata
1470912131
Спартак Чемпион!!! Бердыеву Респект!!!
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brutus6666
1470914117
Получается Бикеич всё таки "Спартак" выбрал . Долгий же путь был , надеюсь на результаты , с 84 года за "Спартак" болею
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Алания ни кому продавал
1470914157
Бердиев слабый. Черчесов будет сборная россия. росия вперёёёёёёд, Россия порвет Англичанин
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kiiriil19
1470917668
Саламыч давай всыпь им по первое число чтобы пешком не ходили
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Taps
1470919532
И года не протянет. Уйдёт вместе с Мудко.
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Allanon
1470920182
Мои соболезнования Черчесову. Очередной козел отпущения.
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Snek
1470927156
Конец сборной...
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Snek
1470927244
А вообще с тем же успехом можно было и Слуцкого оставить
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Андрей Ермошин
1470927426
Черчесов тренер средненькой руки, сборную из руин должен был поднимать тренер, неоднократно доказавший и доказывающий, что не "звезды" делают игру и результат, а команда, как единый коллектив. Единственная достойная кандидатура на должность главного тренера сборной был Бердыев, который мог бы дать результат, но это тренер, который не привык плясать под дудку чинуш, за что он и не подошел Мудко и К.
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fakel-vrn
1470934338
правильно тут гдето сказал романцев...сначала надо было рфс сменить а потом уж тренера сборной выбирать... все что делает мутко идет во вред российскому футболу..и вобще спорту... мудко выбрал слуцкого....что мы видели еще до че... состав весь тоже мудко выбрал...хотя вся росссия была против такого состава... это надо быть идиотом...чтобы ни одного игрока не взять из команды, занявшей 2 место в чр...имеется ввиду ростов...слуцкому указали... слуцкий сделал, как ему указано было...боюсь что с черчесовым будет тоже самое.... мое личное мнение...пока у нас мудко будет командовать... никаких сдвигов в футболе не будет... ну а когда уже выбран новый тренер сборной... придется мириться с тем что есть..и будет...
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