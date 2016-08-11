Черчесов – новый главный тренер сборной России

На сегодняшнем исполкоме РФС был утвержден новый главный тренер сборной России. Как и сообщалось СМИ ранее, им стал экс-наставник «Спартака», «Динамо», «Терека», «Амкара» и «Легии» Станислав Черчесов. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на два года.

Напомним, что в число кандидатов на вакантную должность также входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк. Предыдущий наставник Леонид Слуцкий покинул кресло рулевого по окончании чемпионата Европы во Франции.

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