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    Алексей Попов: «В сборной России Черчесов может легко наломать дров»

    Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, под руководством 52-летнего специалиста полузащитник выступал в пермском клубе.

    «Тяжело сейчас прогнозировать то, как у Черчесова пойдут результаты. Национальную команду должен тренировать лучший отечественный специалист, который сможет найти ко всем подход. А у Черчесова, к примеру, есть только один вратарь – Станислав Черчесов. Тренер всегда прислушивается только к своему мнению, что может не пойти на пользу сборной. В составе команды собрано много опытных футболистов, которые достигли значимых высот в своей карьере. С его подходом можно легко наломать дров.

    Стоит ли ждать в сборной России Игоря Денисова? Сейчас у него не такой обширный список игроков, которые достойны вызова. Поэтому не стоит кого-либо списывать со счетов из-за личной неприязни», – приводит слова Попова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2016 14:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 18 августа 2016, 18:26

      что за бред несет этот чел???

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 16 августа 2016, 13:19

      кто такой Попов ???? да и в сборной его не припомнить.......

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 08:21

      Черчесов довольно конфликтный тренер т.к предпочитает жесткую дисциплину, а наши футболисты предпочитают расхлябанность и получать огромные деньги. Думаю, что конфликты со временем по любому начнутся, поживем увидим :)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 августа 2016, 22:06

      Черчесов пришёл с помпой, а уйдёт - со скандалом. Вот увидите.

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 > Aztec58 12 августа 2016, 01:03

      Это происходит с каждым тренером нашей сборной

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 августа 2016, 21:20

      Вот увидим список игроков, и тогда узнаем, что он за тренер.

      0
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      Рейтинг: +9

      kantik32 11 августа 2016, 20:37

      А что может быть хуже?????

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 августа 2016, 20:31

      Дрова...то есть брёвна уже давно в полном составе по полю бегают ... то есть ходят...

      1
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      Рейтинг: +124

      z89 11 августа 2016, 19:10

      «В сборной России Черчесов может легко всем напинать по жопам»

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 августа 2016, 19:04

      Добра не ждем. Для мудко главное дырку заткнуть, а дальше трава не расти.

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 августа 2016, 18:27

      Характер есть,а это главное для тренера национальной сборной.Кивать на конфликты с такими,как Денисов,дело не благодарное.Во-первых,сам Гарик-скандалист,во-вторых,там честь тренера была словами игрока задета.Настораживает только то,что Саламыч-это бывший вратарь,а это отдельная история...

      -1
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