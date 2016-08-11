Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мельгарехо: «Хочу помогать «Спартаку» даже в качестве запасного игрока»

Мельгарехо: «Хочу помогать «Спартаку» даже в качестве запасного игрока»

11 августа 2016, 01:07
9

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо дал понять, что он готов помогать московской команде даже со скамейки запасных.

«Когда ты остаешься на скамейке, ты стараешься поддерживать команду, сделать все, чтобы она выиграла, зарядить ее своими эмоциями и желаниями. А когда ты на поле – ты уже сам можешь помогать команде. В игре против «Крыльев Советов» было важно удержать победный счет. Те 20-30 минут, что мне доводится порой проводить на поле, позволяют поддерживать форму и ритм. Считаю, что после выхода на поле в минувшей встрече мне удалось помочь партнерам добиться того, чего мы хотели.

В Казани нас ждет сложный матч. С учетом турнирного положения, игроки «Рубина» будут выкладываться на 100 процентов. Впрочем, все команды против нас выкладываются на поле. Наша задача – играть на победу против любого соперника. Исключением не станет и ближайший матч.

Думаю, если мы будем продолжать работать над тактикой, у нас хорошо все будет получаться. Работа над тактикой позволяет минимизировать риск нарваться на быструю контратаку. Все должны выходить на поле и знать, что им нужно делать, все должны друг другу помогать. Тогда мы будем единой командой, которая будет добиваться успеха. Пусть пока у нас было не так много этих тактических занятий, но они уже приносят свои плоды.

Не так важно, начну ли я матчи в стартовом составе или в запасе. Важно, что я буду готов помочь команде, я всегда готовь помогать. Состав определяет тренер, мне это неважно. Главное – помогать команде и всем вместе добиваться успехов. Конечно, всегда приятно начинать игры с первых минут, но если тренер решит иначе – мы должны быть к этому готовы. Таков наш профессиональный удел», – сказал Мельгарехо.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nem00700
1470867664
Хочется, чтобы он уже заиграл на нормальном уровне.
Ответить
MaxSpartakM
1470885556
Странно что тебе не нашли замену в Спартак-2 , если честно там и моложе и быстрее есть молодежь
Ответить
hellkid
1470892003
Мельгарехо разыграется, главное времени побольше давать играть. с крылышками помог в забитом голе - навязал борьбу в штрафной
Ответить
Диктор
1470892731
Поживем увидим-лично я тоже верю,что игрок еще заиграет.
Ответить
subbotaspartak
1470893598
Я тоже согласен помогать со скамеки, Вроде б Мельгарехо не из еврейских... И если Примус с Луишем забивать не начнут, То ты тут как тут. Неизвестно на кого посмотрит Курбан, А ты за словом (голом) не лезь а карман
Ответить
vladimir-7
1470895822
За такие деньги можно помогать команде не только сидя на скамейке, но и подавать мячи, например. И спортак сразу у всех команд выиграет.
Ответить
Spartak-Ekata
1470898148
Бердыев...его натаскает...все будет нормуль...
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+