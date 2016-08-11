Мельгарехо: «Хочу помогать «Спартаку» даже в качестве запасного игрока»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо дал понять, что он готов помогать московской команде даже со скамейки запасных.

«Когда ты остаешься на скамейке, ты стараешься поддерживать команду, сделать все, чтобы она выиграла, зарядить ее своими эмоциями и желаниями. А когда ты на поле – ты уже сам можешь помогать команде. В игре против «Крыльев Советов» было важно удержать победный счет. Те 20-30 минут, что мне доводится порой проводить на поле, позволяют поддерживать форму и ритм. Считаю, что после выхода на поле в минувшей встрече мне удалось помочь партнерам добиться того, чего мы хотели.

В Казани нас ждет сложный матч. С учетом турнирного положения, игроки «Рубина» будут выкладываться на 100 процентов. Впрочем, все команды против нас выкладываются на поле. Наша задача – играть на победу против любого соперника. Исключением не станет и ближайший матч.

Думаю, если мы будем продолжать работать над тактикой, у нас хорошо все будет получаться. Работа над тактикой позволяет минимизировать риск нарваться на быструю контратаку. Все должны выходить на поле и знать, что им нужно делать, все должны друг другу помогать. Тогда мы будем единой командой, которая будет добиваться успеха. Пусть пока у нас было не так много этих тактических занятий, но они уже приносят свои плоды.

Не так важно, начну ли я матчи в стартовом составе или в запасе. Важно, что я буду готов помочь команде, я всегда готовь помогать. Состав определяет тренер, мне это неважно. Главное – помогать команде и всем вместе добиваться успехов. Конечно, всегда приятно начинать игры с первых минут, но если тренер решит иначе – мы должны быть к этому готовы. Таков наш профессиональный удел», – сказал Мельгарехо.