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    Геркус: «Переговоры с Бердыевым? Без комментариев»

    Новый президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отставку главного тренера команды Игоря Черевченко.

    – Пытаюсь разобраться в ситуации, опираясь на документы. Мне тоже не все ясно в этой ситуации. Не могу припомнить много случаев, когда главный тренер из разряда восходящих звезд, работающий в очень хорошем клубе после двух ничьих на старте сезона подает в отставку. Крайне редко такое случается, поэтому и не очень понимаю мотивацию Черевченко. И, главное, пока не до конца ясно, как все оформлено.

    – Правда ли, что вы встречались с Курбаном Бердыевым на предмет его работы в «Локомотиве»?

    – Без комментариев.

    – Вы приступили к поиску главного тренера?

    – Мой официальный первый рабочий день в клубе завтра. Именно тогда займусь вопросом поиска наставника. Конечно, анализ ситуации и поиск фактуры уже ведется. В то же время могу сказать, что сейчас все наши надежды связаны с тем, что Олег Пашинин, исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива», проявит себя по максимуму. Он один из кандидатов. Олег – не чужой для «Локомотива» человек, и в непростом положении, в котором сейчас оказалась команда, полагаюсь на его опыт. Очень на него рассчитываю, можно сказать, что я сейчас – личный фанат Пашинина. Верю, что Олег окажется спасителем ситуации. Говорю совершенно искренне. Пашинин всегда импонировал как очень надежный футболист, один из символов того, великого, «Локо». Буду в восторге, если у него все станет получаться.

    – Кто-то из тренеров покидает команду вслед за Черевченко?

    – Всей информации у меня нет, в четверг планирую поехать на базу и пообщаться с командой, после чего можно говорить на кадровые темы определенно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 августа 2016, 08:52

      "...поиск фактуры". Дятел ,пристроенный кем-то, не выёживайся,не старайся быть умнее сучка,на котором временно сидишь.

      -1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 11 августа 2016, 00:25

      Добавить в тренерский штаб Лоськова, Евсеева и даже Овчинникова!:)

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > LokoBars 11 августа 2016, 01:13

      Овчину кони прикормили.

      -1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 10 августа 2016, 23:46

      Да Бердыев и сам не захочет ((

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