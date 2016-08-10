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    Агент: «На сегодняшний день Зуев – россиянин»

    Футбольный агент Михаил Череповский, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Александра Зуева, подтвердил слухи о возможном принятии футбольного гражданства Казахстана его клиентом.

    «Сейчас действительно ходят разговоры об интересе казахской стороны к Александру Зуеву. Однако сказать что-либо более конкретное сейчас невозможно.

    Пока рано. На сегодняшний день Зуев – россиянин, выступающий за молодежную сборную страны», – заявил Череповский.

    Александр Зуев родился в Костанае, но в 2005-м году он переехал в Россию.

    Источник: Известия

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    10.08.2016 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2016, 12:45

      Банальное набивание цены, если его хоть раз заиграют за сборную, то у него появится статус "игрок сборной" а это уже совсем другие деньги в личном контракте и совсем другие откаты его агенту.

      0
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      Рейтинг: +22

      VitalyZenit1977 10 августа 2016, 12:37

      Пусть валят все... И Зуев и Шейдаев и т.д. Зов крови у них... Мозгов просто маловато в 18-20 лет. К 25-ти поймут, что не то сморозили, только поздно будет.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 августа 2016, 12:29

      Вот почему у Сборной России нет будущего. Игры чиновников и политиков, зажравшиеся футболисты играющие за сборную, но по сути им плевать на честь страны. И молодёжь, которая уже не верит ни в себя ни в Родину.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 августа 2016, 10:45

      Вроде бы подает надежды, надо оставаться с гражданством РФ!

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      Рейтинг: +51

      Fenom > Pro100Kid 10 августа 2016, 15:18

      Да круто играет парень,просто тупой Аленичев выпускал этого черного дебила Зе Луиша,он же полнейший нулина просто,меня бы взяли лучше и платили за точно такую же игру

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 августа 2016, 10:42

      Останется россиянином!

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