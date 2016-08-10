Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер рассчитывает вернуться в сборную Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.

«Мои дела после чемпионата мира 2014 года складывались не очень удачно. Я не ставлю своей первой задачей участие в чемпионате мира 2018 года, а второй – выступление в основном составе сборной.

Сейчас для меня единственная цель – работать с удвоенной силой и совершенствоваться с каждым днем. Остальное же получится само собой», – цитирует Крамера Funke Mediengruppe.