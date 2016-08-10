Чугайнов: «Черевченко покинет свой пост – это точно»

Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов рассказал о том, что нынешний наставник «Локомотива» Игорь Черевченко наверняка покинет команду.

«Посмотрим, что будет с «Локомотивом», но то, что Игорь Черевченко покинет свой пост – это точно. Недавно разговаривал с ним по телефону, пытался его уговорить чтобы он остался. К сожалению, он принял свое решение и менять его не собирается – Черевченко покинет «Локомотив». Честно говоря, я прекрасно понимаю Черевченко, когда ты руководишь командой год и в одной игре со «Спартаком» твой труд уничтожают, искусственно вытаскивают другую команду в еврокубки, наверное, все эти негативные моменты и накопились, морально устал человек. Можно говорить про какие-либо задачи, но, если у тебя забирают Ниасса и вместо него везут «лежанку дров» и ты с этими привезенными футболистами опять должен добиваться каких-то результатов, а это непросто, что тут можно еще добавить… Я думаю, что вот это все и привело к его отставке», – сказал Чугайнов.

Напомним, сегодня должен состояться Совет директоров «Локомотива», по итогам которого будет принято решение о Черевченко.