Сонг: «В Китае предлагали 8 миллионов в год, но «Рубин» – история не про деньги»

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг рассказал о подробностях своего перехода в стан казанского клуба.

«Переход в «Рубин» – это история не про деньги. Если бы дело было в них, то зимой я бы отправился в Китай. Но этого мне не хотелось, ведь мне пока 28 лет. Я амбициозный человек, а «Рубин» – амбициозный проект. Хочется творить здесь историю. В Китае мне предлагали огромные деньги. После того как мне назвали сумму, я не спал целую неделю. Предлагали примерно 8 миллионов евро», – сказал Сонг в программе «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ».