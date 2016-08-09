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    Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»

    Вратарь самарских «Крыльев Советов» Георгий Лория заявил, что хотел перейти в греческий АЕК в летнее трансферное окно. Отметим, что Лория продлил контракт с российским клубом.

    «У меня был реальный шанс перейти в АЕК. В команде меня хотел видеть Темури Кецбая, а я, в свою очередь, хотел перейти в его клуб. АЕК – серьезная команда, у которой великолепные болельщики.

    В футболе никогда не знаешь, что будет завтра, но я в любом случае благодарю Темури за интерес ко мне. Желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает.

    Я доволен продлением контракта с «Крыльями». В России моя жизнь построена иначе, чем в Греции, где всегда тепло и есть море. Мне нравилось в Греции, особенно на Крите, где я выступал за ОФИ. Но сегодняшняя моя цель – плодотворно сотрудничать с «Крыльями» и играть как можно лучше», – сказал вратарь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2016 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 августа 2016, 18:01

      Неплохой кипер

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