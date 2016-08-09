«Локомотив» рассматривает вариант с назначением иностранного тренера

Московский «Локомотив» может возглавить иностранный тренер, сообщает источник. Напомним, вчера главный тренер команды Игорь Черевченко подал в отставку.

«То, что Черевченко объявил об уходе, не означает, что мы сразу должны объявлять, кого думаем назначить тренером. Ни одну фамилию мы не обсуждали. Также как то, иностранец это будет, или россиянин», — сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Стоит отметить, что вчера появились слухи, что руководство московского клуба ведет переговоры с Валерием Карпиным.