«Спартак» предлагает Бердыеву 3,5 миллиона в год

«Спартак» предложил экс-тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву контракт по схеме «2+1». В том случае, если специалист даст положительный ответ, его зарплата в московском клубе составит 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, что между Бердыевым и владельцем команды Леонидом Федуном достигнута устная договоренность.

Кроме того, специалист может возглавить сборную России. Сегодня встречу с Бердыевым провел глава РФС Виталий Мутко.