«Спартак» предлагает Бердыеву 3,5 миллиона в год

Я уже говорил,Федун подтянет Бердыева,возьмёт 1 место и продаст клуб.Если не продаст,крутые "Спартачи" в следующем году начнут опять шарманку про Спартаковский футбол.А Бердыев не сможет им этого дать. Федун это понимает,поэтому продаст клуб,от которого одни убытки.Подумайте ,вы что бы на его месте сделали?
«Спартак» предложил экс-тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву контракт по схеме «2+1». В том случае, если специалист даст положительный ответ, его зарплата в московском клубе составит 3,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось о том, что между Бердыевым и владельцем команды Леонидом Федуном достигнута устная договоренность.
Кроме того, специалист может возглавить сборную России. Сегодня встречу с Бердыевым провел глава РФС Виталий Мутко.