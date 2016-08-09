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    «Спартак» предлагает Бердыеву 3,5 миллиона в год

    «Спартак» предложил экс-тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву контракт по схеме «2+1». В том случае, если специалист даст положительный ответ, его зарплата в московском клубе составит 3,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось о том, что между Бердыевым и владельцем команды Леонидом Федуном достигнута устная договоренность.

    Кроме того, специалист может возглавить сборную России. Сегодня встречу с Бердыевым провел глава РФС Виталий Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2016 01:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 августа 2016, 16:06

      Я уже говорил,Федун подтянет Бердыева,возьмёт 1 место и продаст клуб.Если не продаст,крутые "Спартачи" в следующем году начнут опять шарманку про Спартаковский футбол.А Бердыев не сможет им этого дать. Федун это понимает,поэтому продаст клуб,от которого одни убытки.Подумайте ,вы что бы на его месте сделали?

      0
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      Рейтинг: +21

      AWT 9 августа 2016, 15:03

      Не хотелось бы Бердыева в Спартаке. Лучше бы Карреру оставили. Такая атака, как в матче с КС, очень хороша была. Так Спартак не атаковал со времен Бескова. По сути, Каррера одним матчем показал что потенциал нынешних игроков СМ весьма приличный. Давно вы, например, такого классного Комбарова видели?

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2016, 09:23

      Без мотивации тренера и игроков невозможно достичь высоких результатов, а деньги нужны всем, в том числе и Курбану........без денег он поднял Ростов на вторую строчку чемпионата

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 августа 2016, 09:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прямо барышня нарасхват

      -9
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      Рейтинг: +29

      Ru677 9 августа 2016, 09:10

      Еее беби еее, фак уылл смит!

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2016, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыр, за деньги продал команду Ростов, теперь готов жрать свинину
      каждый день и спать в свинарнике. Опозорил!

      -11
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      Рейтинг: +1

      Barmalei-Sashok-8691 9 августа 2016, 08:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Андреева надо вернуть в Ростов. Он лучше и порядочнее Бердыева

      -8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 августа 2016, 08:42

      Бомжары визжат, значит все правильно

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > silver29 9 августа 2016, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ромбик-м а н д е н ь ш л ю х и москвабадской

      -4
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > Зенит оле оле ола 9 августа 2016, 09:23

      А что Зенит меньше Луческу Заплатил????????????????? Только федун свои деньги платит а Зенит государствные почусвуйте разницу

      3
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      Рейтинг: +11214

      alp > slavutiq70 9 августа 2016, 12:33

      ага, и нефть он качает свою из своего огорода!! ))

      -1
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > alp 9 августа 2016, 19:38

      Лукойл частная компания на все 100 процентов а вот газпром гоударственная

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 августа 2016, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      платить такие деньги интересно какая финансовая выгода Федуну?

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      Рейтинг: +1

      Barmalei-Sashok-8691 > KARAT777 9 августа 2016, 08:55

      Просто понты. Он далек от футбола

      -1
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      Рейтинг: +44

      AlMann 9 августа 2016, 08:31

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      Что Бердыеву делать в свинарнике?

      -4
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