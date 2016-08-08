Рыжиков: «Рубину» не хватает гола»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков признался, что поражение от тульского «Арсенала» в рамках второго тура российской Премьер-лиги можно назвать тяжелым для его команды.

— Тяжелый проигрыш. Я думаю, в желании, может быть, мы не уступили сопернику. Но одна ошибка привела к голу, на который мы ничем не могли ответить.

— Чего же все-таки не хватает команде для того, чтобы первую победу одержать?

— Гола нам не хватает. И с «Амкаром» нам гола не хватило, и в Туле тяжеловато создавали моменты. Будем работать, нос нельзя вешать ни при каких обстоятельствах. Тем более, у нас сейчас важная игра со «Спартаком». У нас все игры важные, сейчас при своих болельщиках. Надеюсь, что мы внесем коррективы и наконец-то победим.

— Возможно, команде, которая значительно обновилась, пока не хватает сыгранности?

— Состав новый, нужно притереться. И новички должны понять, в какой состав они попали. И нам, старожилам, нельзя обороты сбавлять. Так что, думаю, все будет нормально. Нужно работать, работать и еще раз работать.