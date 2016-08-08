Галлиани покинет «Милан» в сентябре

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани покинет клуб в начале сентября. Называется и конкретная дата – 12 сентября.

Китайский инвестор, представляющий Sino-Europe Sports Investment Management Changxing, в ближайшую пятницу намерен уладить все последние нюансы по покупке контрольного пакета акций клуба, а затем встанет вопрос о смене руководства. Однако у нового владельца недостаточно времени на поиски достойной замены Галлиани, поэтому 72-летний функционер завершит текущую трансферную кампанию, после чего и покинет «Милан».