Черевченко: «Футбол ошибок не прощает»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Томи» (2:2).

– Футбол ошибок не прощает. Мы упустили много голевых моментов, плюс появилась расслабленность и ощущение, что игра дается слишком легко. Я предупреждал, что счет 2:0 – это опасно. Вот и получили.

– Почему Тарасов и Чорлука не вышли с первых минут?

– У них обоих – микроповреждения. Впереди 28 туров – мы не можем рисковать футболистами ради одной игры, это слишком большая роскошь.