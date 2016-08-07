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    Мостовой: «Без Бердыева «Ростов» точно не распадется»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова».

    «Проделать такой путь с «Ростовом», а потом уйти, когда команда находится в шикарном положении, – не совсем понятное для меня решение. Вообще ситуация довольно запутанная, поэтому сложно сказать, правильный ли это поступок.

    Кому он нужнее – «Спартаку» или сборной? Не знаю. «Ростов» без него точно не распадется, но игроки могут уйти. Футболисты есть, все средства есть. Другое дело, что многие игроки приходили в команду именно к Бердыеву. Поэтому после его ухода некоторые могут захотеть пойти вслед за ним. Только я не понимаю, как это возможно. Ведь есть же контракты. Хотя в нашем чемпионате много удивительных вещей», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2016 16:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -313

      Китaец 7 августа 2016, 18:18

      Милота. Кудряшка Сью эксперт. Но бля, я с ним сагласен. Там на бердыевском багаже выезжать можно до зимы как пить дать. Там у вас нап охуенный был, Кириченко, пусть тренерует, Бердыев и Кафанов о нём охуенно отзывались.

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      Рейтинг: +1298

      Taps 7 августа 2016, 17:54

      Тупой "эксперт".

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 августа 2016, 17:48

      Кто куда уходит, зачем уходит, - мне похрен. Ростсельмаш играл, играет и будет играть! Сельмаш, покажи класс!

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      Рейтинг: +96

      isbagty 7 августа 2016, 16:56

      Если про Мостового будут снимать фильм, называться он будет: "Бубнов прожолжение". Непонятные необязательные коментарии ни о чем.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > isbagty 7 августа 2016, 18:13

      Или Мостовой-клон Бубнова.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 августа 2016, 16:36

      Без Бердыева, Ростов точно не будет тем! Способности команды упадут. Возможно резко. Более того, спонсор "Ростова" скорее всего перестанет финансировать клуб... Не давайте больше слово Мостовому, этот человек совсем далёк от реалий. Кто вообще решил что он эксперт? Из бывших от футбола, сейчас интересно слушать и читать только Карпина, он практически всегда прав на 100% и не поверхностный как многие, обосновывает свои доводы.

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