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  • Обухов: «Аленичев тащил в «Спартак» тех, кто ему нравится, а меня он не любил»

Обухов: «Аленичев тащил в «Спартак» тех, кто ему нравится, а меня он не любил»

7 августа 2016, 16:02
25

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», заявил, что экс-главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не дал ему возможности пробиться в основной московского клуба.

«Аленичев не тащил своих игроков, но тащил тех, кто ему нравится. У Родионова как-то спросили: «Почему Обухова не берут в основу? Вроде лучший игрок, лучший бомбардир». На что Родионов ответил: «Аленичев просто его не любит». Возможно была личная неприязнь, откуда она взялась, я не знаю. Всегда с ним здоровался, был приветлив. Не позволял себе какой-то небрежности», – сказал Обухов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Обухов Владимир Аленичев Дмитрий
Комментарии (25)
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кошмарик
1470575296
ой, прям девушка-восьмиклассница с прыщами.. "меня никто не любит".. работай,доказывай что можешь , а не плачь.. тьфу.. еще один слюнтяй! .. 24 года ,а еще ничего не добился.. забивала херов!
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APchelov
1470575574
Интересно, а от этого Обуха в Кубани то есть толк? Или его там тоже не любят? ) Смотришь на эти поломаные судьбы, и понимаешь, что профессиональный футбол у нас не скоро приживётся )))
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ваавва
1470575728
Разнылся выродок!
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Ден 781
1470576266
Иди играй, ноешь там суперигрок херов
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Daxa09
1470576420
Сколько же ты в себе говна держал с 5 августа не как не заткнеться ты и в кубане не хрена не можешь доказать играешь точно так же как и ноешь
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serhz
1470576615
Когда же заткнется этот гадёныш ?
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СЛАВА 81
1470578620
Обухов говорит правду. Аленичев плохой специалист.
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Mak-syt
1470585655
достаточно уйти тренеру так появляются сразу нытики.а Обухов ты не баба чтоб тебя любить
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Andrey160268
1470589956
Да, из этого говнеца получится говнище похлеще Дзюбы. Всё правильно, играть не может, так хоть языком потрепать.
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Polilux
1470591184
Мясное скотство !
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