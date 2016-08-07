Обухов: «Аленичев тащил в «Спартак» тех, кто ему нравится, а меня он не любил»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Кубань», заявил, что экс-главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не дал ему возможности пробиться в основной московского клуба.

«Аленичев не тащил своих игроков, но тащил тех, кто ему нравится. У Родионова как-то спросили: «Почему Обухова не берут в основу? Вроде лучший игрок, лучший бомбардир». На что Родионов ответил: «Аленичев просто его не любит». Возможно была личная неприязнь, откуда она взялась, я не знаю. Всегда с ним здоровался, был приветлив. Не позволял себе какой-то небрежности», – сказал Обухов.