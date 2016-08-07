Саввиди: «Мне сказали, что Бердыев уходит в «Спартак»

Спонсор «Ростова» Иван Саввиди заявил, что покинувший донскую команду главный тренер Курбан Бердыев возглавит «Спартак». Напомним, по мнению российского специалиста, именно функционер стал одной из причин его ухода из клуба.

«Почему Бердыев говорит о конфликте? Ему надо каким-то образом, видимо, обосновать, почему в такой ситуации он бросает бюджетный клуб и уходит в клуб, который не имеет финансовых проблем вообще. Имею ли я в виду «Спартак»? Ну да. Мне, во всяком случае, сказали, что он туда уходит», – сказал Саввиди.