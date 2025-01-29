Тренер сборной России прокомментировал ситуацию с динамовцем Бителло

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о скандале, связанном с полузащитником «Динамо» Бителло.

Бразилец не вернулся вовремя из отпуска.

В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

«На мой взгляд, мы не должны никому позволять так себя с собой вести. В игру «Динамо» Бителло, конечно, встроен, но лично для меня он довольно средний футболист, у него нет, например, удара ни с одной, ни с другой ноги. Да, он хороший ассистент, но, на мой взгляд, все же не для топ-пятерки.

Но, повторюсь, всем клубам надо как-то обезопасить себя юридически от таких ситуаций, которые перекликаются с известным «делом Босмана».

К тому же, с 1 января ФИФА временно ввел новую нормативную базу о регулировании трансферов [изменения касаются расчета компенсации при нарушении контракта и возможного подстрекательства к нарушению]. Так что и нам надо скрупулезно юридически ко всему подходить, потому что клубы в таких ситуациях не очень защищены», – заявил Писарев.