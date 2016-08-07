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    Саввиди: «Мне сказали, что Бердыев уходит в «Спартак»

    Спонсор «Ростова» Иван Саввиди заявил, что покинувший донскую команду главный тренер Курбан Бердыев возглавит «Спартак». Напомним, по мнению российского специалиста, именно функционер стал одной из причин его ухода из клуба.

    «Почему Бердыев говорит о конфликте? Ему надо каким-то образом, видимо, обосновать, почему в такой ситуации он бросает бюджетный клуб и уходит в клуб, который не имеет финансовых проблем вообще. Имею ли я в виду «Спартак»? Ну да. Мне, во всяком случае, сказали, что он туда уходит», – сказал Саввиди.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2016 13:11
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: -313

      Китaец 7 августа 2016, 18:20

      И колбаса его гавно
      Он сам известное xyйло
      Его повсюду узнают
      Скажите: как его зовут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 августа 2016, 15:29

      ...Саввиди:"мне сказали,что скоро меня посадят..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2016, 14:39

      Тут такие комментарии, боюсь попасть под пресс, лучше промолчу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      ZZLLOO 7 августа 2016, 13:37

      Вали из города...гнида

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 7 августа 2016, 13:28

      Саввиди? От тебя надо не уходить,ь а бежать, жулик несчастный!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 7 августа 2016, 13:21

      да

      1
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