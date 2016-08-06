Темников: «Было ощущение, что выйду на поле и забью»

Защитник московского «Динамо» Иван Темников в разговоре корреспондентом «Бомбардира» Иваном Адаменко сказал, что расстроен тем, что не вышел на поле в матче с «Волгарем» (5:0) с первых минут.

– Огорчения было от того, что главный тренер меня посадил на скамейку. Видимо, где-то моя игра не устроила его, но мне ничего по этому поводу не сказали. Очень хотелось выйти и доказать, что я и дальше достоин появляться на поле с первых минут.

– У «Динамо» голы шли один за одним. Было ли у вас ощущение, что выйдете и забьете?

– Если честно, то думал об этом, ведь «Динамо» много атаковало, создав кучу моментов у ворот «Волгаря». Жена тоже верила, что я смогу отличиться.

– После столь крупной победы дадут ли команде лишний выходной?

– Нет, да и некогда нам отдыхать. Завтра с утра уже начнем готовиться к следующему сопернику.