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    ФНЛ. «Динамо» разгромило «Волгарь» и другие результаты

    «Динамо» разгромило «Волгарь» в 6-м туре ФНЛ со счетом 5:0. Голы в этом матче на счету Бечирая, Кузьмина, Панченко, Зотова и Темникова.

    Также сегодня «Кубань» проиграла «Волгарю», «Тосно» обыграл «Сокол», «Шинник» разгромил «Спартак-2», а «Балтика» и «Зенит-2» сыграли вничью.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Балтика (Калининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

    Динамо (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бечирай, 45; 2:0 – Кузьмин, 61; 3:0 – Панченко, 74; 4:0 – Зотов, 74; 5:0 – Темников, 88.

    Кубань (Краснодар) – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лескано, 4; 0:2 – Карасев, 38.

    Сокол (Саратов) – Тосно (Московская область) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дугалич, 12; 0:2 – Тетрашвили, 59; 1:2 – Перченок, 66.

    Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Султонов, 33; 2:0 – Лаук, 50; 3:0 – Низамутдинов, 86; 4:0 – Митасов, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 20:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 августа 2016, 04:54

      Молодцы Динамики ! Ждём возвращения вашего !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 7 августа 2016, 01:17

      С победой ! Но дальше будет сложнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 августа 2016, 23:36

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 августа 2016, 22:52

      Шинник молодцы. Богатые клубы заметьте игроков Шинника и предложите им работу. А то они с голоду помрут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 6 августа 2016, 22:09

      6 тур времени в после Динамо упал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 6 августа 2016, 22:03

      Кубань д.авно на палочке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 августа 2016, 21:10

      «Динамо» разгромило «Волгарь»

      Также сегодня «Кубань» проиграла «Волгарю»,
      Что,У нас 2 команды "Волгарь"?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +38

      d_joker 6 августа 2016, 21:04

      Вот блин бедный Волгарь!!!

      0
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