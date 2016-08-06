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    Симонян: «РФС должен возглавить Мутко. Он всегда в курсе событий и всех знает»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что нынешний президент организации Виталий Мутко должен быть переизбран.

    «РФС должен возглавить Виталий Леонтьевич. Насчет альтернатив мне трудно говорить, ведь есть другие кандидаты. Но я высказал свое мнение. Я думаю, что на днях Виталий Леонтьевич уже примет решение о том, что будет баллотироваться на пост президента РФС. Вот некоторые говорят, что возглавлять РФС должен футбольный человек. Но и Виталий Леонтьевич сам играл и сейчас играет в футбол, успешно руководил «Зенитом», а после РФПЛ, РФС. И сейчас он успешно возглавляет РФС! Виталий Леонтьевич тонко знает футбол, а точнее, знает так, как должен знать администратор-профессионал.

    В споре с Газзаевым я предпочтение отдаю Виталию Леонтьевичу. Да, Газзаев футбольный человек, прошел большой путь. Сейчас человек идет на выборы, как говорится, с открытым забралом. Идти на выборы – это его право. Но повторюсь, при всем уважении к Валерию Георгиевичу я отдаю предпочтение Виталию Леонтьевичу. Ведь управленческий опыт значительно больше у Мутко, что он доказал, будучи министром спорта. У него много видов спорта, и всех он знает по именам, во всем в курсе», – отметил Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2016 11:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 15:51

      Симонян хочет остаться ещё хоть на годик или два, а поэтому предлагает
      Мудко, который обещал его оставить в РФС. Симонян тебе уже 90 лет
      хватит попердывать в кресле, дай поработать молодым специалистам.
      Мозги у тебя уже не варят, иди на пенсию, а то загнёшься на "работе".

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 6 августа 2016, 14:55

      мафия не потопляема

      0
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 6 августа 2016, 14:20

      Бабки на лавочке у подъезда, они всегда в курсе событий и всех знают (наркоман, шлюха и т.д.). Всё знать и быть специалистом, в той или иной области, две большие разницы.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 августа 2016, 13:39

      Симонян...Микоян-2... непотопляемый... Не важно кто первый... Он всегда там...

      0
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 6 августа 2016, 13:29

      +

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 августа 2016, 13:28

      "...и всех он знает по именам, во всем в курсе», – отметил Симонян..... по стране бабушек около каждого подъезда по 2-3 ,которые знают всех по именам и в курсе всех дел всегда))правильно говорят, наверное,что спортсменам ,действующим и бывшим, лучше все -таки заниматься чем -то не публичным

      2
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 6 августа 2016, 12:58

      Вы уважаемый человек , но за кого Вы впрягаетесь-это же проходимец...

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 августа 2016, 12:50

      Не хотелось бы худо говорить о заслуженном человеке, но в жизни каждого наступает момент, когда уход на пенсию, лучший выход.

      3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 6 августа 2016, 12:46

      МУДКО УСПЕШНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РФС? "Уважаемый пенсионер", Вы наверное живете в другой вселенной. Пока данный индивидуум возглавляет российский футбол, мы просрали все что можно на международной арене, с нами не считаются ни сборная УЭЛЬСА, ни европейские клубы, входящие во третью сотню еврорейтинга. Пока данный гав...д будет у власти, пока он будет воплощать в жизнь свои "гениальные" идеи, мы будем падать все ниже и ниже, и, в конце концов станем на одной планке со сборными Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор и т.п., а то и ниже их.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Андрей Ермошин 6 августа 2016, 12:52

      "Пока данный гав..д будет в власти.."это вы кого имели ввиду?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Андрей Ермошин 6 августа 2016, 13:53

      Мутко: "Не волнуйтесь так, товарищ Ермошин! Ниже сборной Ватикана мне сборную не опустить, ибо она пока ещё не сформирована... Танцуем гопак! Скачут все! Кто не скачет, тот не наш!"

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      Рейтинг: +210

      castromen 6 августа 2016, 12:46

      Симоняну и Мутко не место в РФС,а скамейка во дворе дома.

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