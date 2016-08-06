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  • Вернблум: «Уход Мусы не помешает ЦСКА бороться за чемпионство»

Вернблум: «Уход Мусы не помешает ЦСКА бороться за чемпионство»

6 августа 2016, 10:50
3

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум дал понять, что уход Ахмеда Мусы из клуба не должен помешать армейцам в очередной раз стать чемпионами Премьер-лиги.

– Сложно ли приходится без Мусы?

– Муса, конечно, топ-форвард. Посмотрите, какие голы забил «Барселоне». Но с тех пор, как я пришел в команду, мы каждый год теряем топовых футболистов. Смотрите, ЦСКА расстался с Вагнером, Хондой, Думбия. И тем не менее мы смогли выиграть три титула. Теперь нужно, чтобы кто-нибудь из нас заменил Мусу, стал новым голеадором.

– Кто-нибудь – это Траоре?

– Возможно. Он способен забивать много голов, мы все в это верим.

– ЦСКА приходится менять стиль игры из-за нового форварда?

– Приблизительно все то же самое, резких изменений нет. Но понятно, что Муса и Траоре – разные нападающие. Траоре ростом под два метра, а Муса сколько, метр сорок? Теперь будем больше кроссов в штрафную выполнять. Раньше-то этого делать не могли, навешивать Мусу – все равно что вообще не бить по воротам. Кажется, он головой ни разу не забивал.

– Как считаете, будет ли сложнее бороться за титул в этом сезоне, ведь ни одного звездного усиления не сделано.

– Нет, не думаю. У нас по-прежнему в строю все лидеры, скелет команды остался. Да, потеряли Мусу, но это не критично. Если ты в ЦСКА, за титул нужно бороться каждый сезон. В России большая конкуренция, как минимум шесть команд претендуют на чемпионство.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Вернблум Понтус Траоре Ласина Муса Ахмед
Комментарии (3)
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REDWHITE_
1470472565
АХА-ХА))))) КОНИ ТАКИЕ ЖЕ ЧЕМПИОНЫ, КАК БОМЖИ В 1/8 ЛЧ))))))))))))))))))))
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yorgenbarenz
1470473489
В первой же игре помешало...
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nik55
1470488369
мечтать не вредно
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