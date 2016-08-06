Юсупов: «Зениту» нужно немного времени, чтобы приспособиться в новым требованиям»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился ожиданиями от гостевого матча второго тура чемпионата России с «Уфой».

— Мы привыкли видеть «Зенит» как самую результативную команду чемпионата, но в двух последних матчах был забит лишь один мяч и создано не очень много моментов. Это трудности становления?

— Да, новые требования, новая игра. Нам нужно немного времени, чтобы приспособиться к требованиям, чтобы создавать моменты и забивать больше голов.

— Чувствуете разницу в требованиях Виллаш-Боаша и Луческу?

— Конечно, чувствуем. Сейчас больше контроля мяча. Статистика говорит сама за себя: мы владеем больше мячом. С ЦСКА было чуть лучше, с «Локомотивом» — чуть хуже. Мы не до конца наиграли связи. Со временем все это будет.

— «Локомотив» показал пример, как можно «сушить» игру с «Зенитом». Нет ли опасения, что и другие команды последуют его примеру? Как с этим бороться?

— В том году против нас так же играли. Будем приспосабливаться, несмотря ни на что, забивать в начале игры, чтобы не было такого, что соперник всей командой обороняется

— Ваша позиция на поле насколько сильно изменилась?

— Две игры я играл в центре, чуть повыше. Нет особой разницы — чуть повыше или пониже. Для меня ничего сильно не поменялось.