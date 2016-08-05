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    Осянин: «Единственный кандидат для меня на пост главного тренера «Спартака» – Черчесов»

    Бывший нападающий «Спартака» Николай Осянин, завоевывавший в составе московского клуба золотые медали чемпионата СССР-1969, уверен, что единственно правильной кандидатурой на пост главного тренера красно-белых является Станислав Черчесов, уже тренировавший их в 2007-2008 годах. Напомним, сегодня должность наставника «Спартака» покинул Дмитрий Аленичев, не сумевший вывести команду в раунд плей-офф Лиги Европы.

    «Аленичев не созрел для «Спартака». Он один год потренировал «Арсенал» и потом сезон здесь поработал. Опыта нет. Но, все равно, ненормально, что после первого тура уже увольняют тренера. Тем более, что красно-белые победили со счетом 4:0 в чемпионате. Сказалось поражение с АЕКом (0:1).

    Теперь стоит только один вопрос: кого возьмут? Единственная кандидатура для меня – Черчесов. Но, наверняка, пригласят иностранца, хотя они у нас и не приживаются. Будет польза или нет? Не знаю. В новом сезоне остается ждать и надеяться», – сказал Осянин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 21:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 августа 2016, 00:05

      в сборную его надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2016, 21:38

      А для меня есть только две кандидатуры-Карпин и Бердыев.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 августа 2016, 21:26

      Смородская освободилась,вот пущай тренрует.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Клим Чугункин. 6 августа 2016, 00:06

      ))) точно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 21:21

      Товарищ не в курсе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 21:16

      зачем.... есть же ишшо Карпин

      1
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