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    Бердыев подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев невероятно близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Как сообщает источник, руководство столичного клуба договорилось с 63-летним специалистом о двухлетнем соглашении.

    Напомним, красно-белые уже вели переговоры с наставником желто-синих по завершении прошлого розыгрыша РФПЛ, однако тогда, видимо, сторонам не удалось договориться, вследствие чего Дмитрий Аленичев сохранил за собой свою должность. Сегодня же 43-летний тренер покинул «Спартак» после вылета из Лиги Европы, уступив АЕКу из Ларнаки по сумме двух игр (1:2).

    В минувшем чемпионате России «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ростовчане смогли пробиться в раунд плей-офф, обыграв «Андерлехт» (2:2; 2:0).

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2016 20:35
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 6 августа 2016, 07:26

      вы все гении тут блин... Курбан не ведется на бабки и прочую чушь...
      Каждый ищет то место, где ему комфортно... да и Ростов кто Курбану??? брат сват???
      Это работа.. и если тебе, любому из вас предложат повышенную зп в другом месте.. вы встанете и свалите... не всё ли равно на какого дядю работать, если он платит больше...

      0
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      Рейтинг: +73

      Шейник 6 августа 2016, 06:12

      да не будет такого

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 августа 2016, 05:12

      ну будем посмотрть

      1
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      Рейтинг: +6

      чепушило 6 августа 2016, 00:31

      Ростову жо.а, и Все коэффициенты России

      -2
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      Рейтинг: +11

      Дэс 6 августа 2016, 00:15

      Если окажется правда, то поздравляю гладиаторов с приобретением. И, если ростовские тут болелы не довольны и винят болельщиков в этом Спартака, то пускай встретятся с фанатами и объяснят им, хотя я уверен жим жим наступит сразу ещё до встречи, ведь могут только писать тут, вот и ваш удел. Сказали бы Бердыеву спасибо, за то что ваш клуб поднял. Нытики.

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Дэс 6 августа 2016, 02:14

      Тупой, малолетний дебил. Был бы старше, ТАКОЙ хуйни не написал. Интернет-бойцы ебаные, срётесь с сельмашами а потом "пускай встретятся с фанатами и объяснят им". Пиздить тебя некому, сука, за такие расклады.

      -1
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      Рейтинг: +11

      Дэс > Китaец 8 августа 2016, 10:52

      О как тебя понесло )) Я заметь не оскорблял тебя. Был бы ты умнее, не писал такую чушь. Если ты не понял, то объясню для тебя лично, что я имел ввиду. Подобие твоего коммента оскорбительного и прочих, кто не может адекватно выражаться говорит о том, что вы экранные герои, т.е. оскорбляя людей не зная их, а в лицо реально сказать у вас очко играет. Поэтому я предложил сказать это в реале болельщикам Спартака. И совет тебе дауну, не суди по возрасту, суди по уму, которого у тебя нет.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 6 августа 2016, 00:10

      Ну зачем все это. "Спартак" обосрался в еврокубках, а теперь и "Ростову" ничего не светит в ЛЧ. Лучше-бы назначили главным тренером Черчесова, а в сборную нашли-бы другого козла отпущения, нашей сборной все-равно ничего не светит в ближайшие 2-3 года.

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      Рейтинг: +545

      kachan63 6 августа 2016, 00:07

      Ужаснах!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 августа 2016, 23:41

      Да

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 5 августа 2016, 23:16

      Если эта не утка то это будет самое лучшее что Спартак сделает за последние 15 лет

      1
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      Рейтинг: -313

      Китaец 5 августа 2016, 23:05

      Опять что-ли? Ахаха. Бердыев не еблан.

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