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    Вернблум: «Сборную России ждет хорошее будущее, у вас много классных молодых футболистов»

    Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что несмотря на провал на чемпионате Европы-2016 сборную России ждет хорошее будущее. По мнению шведа, в нашей стране имеется достаточное количество молодых футболистов высокого уровня.

    «У Слуцкого не было депрессии после Евро. Он быстро переключился на работу в ЦСКА. Кто я такой, чтобы судить вашу сборную на Евро? Мы сами не вышли из группы, я почти не играл.

    Уверен, Россию ждет хорошее будущее. Я прекрасно знаю, как много у вас классных молодых футболистов. Головин, Смолов, Мамаев... Да, я знаю о неприятной истории с Мамаевым и Кокориным. Но они все равно сильные игроки», – сказал Вернблум.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 19:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2016, 10:16

      Смолов, Мамаев. Очень молодые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 5 августа 2016, 20:02

      При подходящем руководстве. Правда, похоже, что главного тренера опять будет утверждать Никита Симонян. Так что фиг.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Drapik 5 августа 2016, 20:50

      СИМОНЯНА нужно гнать от футбола.

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > vladimir-7 5 августа 2016, 23:45

      согласен

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