Газзаев: «Российскому футболу жизненно необходимы реформы»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал понять, что готов приложить усилия для помощи российскому футболу.

– Валерий Георгиевич, во время общения с журналистами Мутко выразил готовность обсудить вашу программу. Как к этому относитесь вы?

– Мою программу развития футбола на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, обсуждали в Совете Федерации, Государственной думе, Общественной палате РФ, ее поддержало профессиональное футбольное сообщество и общественное мнение. В связи с этим очень странно, что такого желания прежде не возникало ни у Минспорта, ни у РФС.

У нас было много возможностей встретиться, я всегда был открыт. Более того, инициативу проявлял и лично я, и целая группа ведущих российских тренеров, которые переживали за судьбу отечественного футбола и сразу после ЧМ-2014 изъявляли желание встретиться.

Тем не менее, я и сейчас готов встретиться и обсудить программу, ведь главная цель ее создания – развитие и реформирование российского футбола. Очевидно, что футболу жизненно необходимы реформы. А для этого нужна консолидация усилий тех, кому наш футбол небезразличен. Связаться со мной не составляет большого труда – мой телефон известен.