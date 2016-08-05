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  • Газзаев: «Российскому футболу жизненно необходимы реформы»

Газзаев: «Российскому футболу жизненно необходимы реформы»

5 августа 2016, 17:57
6

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал понять, что готов приложить усилия для помощи российскому футболу.

– Валерий Георгиевич, во время общения с журналистами Мутко выразил готовность обсудить вашу программу. Как к этому относитесь вы?

– Мою программу развития футбола на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, обсуждали в Совете Федерации, Государственной думе, Общественной палате РФ, ее поддержало профессиональное футбольное сообщество и общественное мнение. В связи с этим очень странно, что такого желания прежде не возникало ни у Минспорта, ни у РФС.

У нас было много возможностей встретиться, я всегда был открыт. Более того, инициативу проявлял и лично я, и целая группа ведущих российских тренеров, которые переживали за судьбу отечественного футбола и сразу после ЧМ-2014 изъявляли желание встретиться.

Тем не менее, я и сейчас готов встретиться и обсудить программу, ведь главная цель ее создания – развитие и реформирование российского футбола. Очевидно, что футболу жизненно необходимы реформы. А для этого нужна консолидация усилий тех, кому наш футбол небезразличен. Связаться со мной не составляет большого труда – мой телефон известен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470412088
Газзаев -- вор. Разворовал клуб "Алания", теперь хочет запустить липкие ручонки в финансы РФС.
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FanatSerj
1470413833
Все ясно, на что пилить деньги он уже придумал.... Лучше бы сказал какое мнение у него по текущему лимиту?
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ivanthebest
1470416718
Как и Алании? Нет уж, не нужно и даром.
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JUVENTINO-666
1470418915
К сожалению мистер Газ пока не достоин занимать столь ответственную должность. Иди, можешь занять пост помощника, помощника, помощник, учись)
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vladimir-7
1470420677
Мудко решает, кого поставить на своё место.
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