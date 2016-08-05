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Кокорина и Мамаева могут не вызвать в сборную России

5 августа 2016, 15:07
24

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть не вызваны в национальную команду из-за инцидента в Монте-Карло.

«Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Зенит Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (24)
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ivanthebest
1470399011
Мда... Клоуны клоунов оправдывают и судят... Ещё блин тренера не назначили, а уже туева хуча всяких пустозвонских высказываний...
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Клим Чугункин.
1470399441
А на кой они,эти лаптёжники с замашками саудовских шейхов???
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Taps
1470399985
Кокорин - убогий игрочишка и место ему в первой лиге.
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кошмарик
1470400858
не "могут не вызвать", а обязаны не вызывать!
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Fju-2
1470402714
Мутко не перестаёт делать вид, что решает всё он и всё под его контролем)
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AloneStalker
1470404066
Мамай и Кокорин - педики
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Serjoga
1470404412
Кокорин, Мамаев, Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, Глушаков, Щенников и остальные, кто опозорил Россию в Бразилии и во Франции вообще не должны попасть в сборную хоть с "Монте-Карло", хоть без него! С петицией согласились? Распустили сборную (во всех смыслах)? Так набирайте новый состав и наигрывайте! Все эти "звезды" через 2 года станут намного богаче, но играть лучше не будут!
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гость shuh
1470407357
Эта тема надоела.
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Seidu_Dumbiy
1470408004
в сборной должны играть лучшие и пофиг как и где они бухают
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MU-fanatic
1470411463
какой же ты муДко!!!еще и Виталяяя))))
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