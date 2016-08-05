Кокорина и Мамаева могут не вызвать в сборную России

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть не вызваны в национальную команду из-за инцидента в Монте-Карло.

«Не могу подтвердить, что дорога в сборную будет открыта Кокорину и Мамаеву. Они оба по-разному извинились, не нужно их объединять. Две разные истории. Еще раз скажу: мы с огромным уважением и вниманием отнесемся к этой петиции о роспуске сборной России. Дорога в сборную должна быть заработана и оправдана, а я не думаю, что она будет оправдана за такой короткий срок. Не хочу вдаваться в фамилии», – сказал Мутко.