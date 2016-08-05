Нобоа: «Отложим свидание с «Манчестер Сити» на осень»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа остался удовлетворен результатом жеребьевки заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором российская команда сыграет с «Аяксом».

– «Аякс» – хороший и сильный соперник. Шансы на выход в групповой турнир равны. Понятно, что не хотелось попасть на «Манчестер Сити» или «Вильярреал» с «Порту». Лучше отложить свидание с ними на осень. Важно, что «Ростов» продолжает выступать в Лиге чемпионов и имеет возможность пройти дальше.

– Ваш папа недавно стал главой ВМФ Эквадора. Удается ли ему следить за вашей игрой?

– Я общаюсь с ним каждые два-три дня, он интересуется тем, как мы играем. Об «Аяксе» он пока не знает, потому что в Эквадоре ночь (смеется). Обязательно ему расскажу чуть позже.

– Он не шутил по поводу вашего гола в ворота «Андерлехта»? Мяч летел как управляемая ракета, пущенная с корабля.

– Не шутил. На тренировках отрабатываем такие удары. В Броюсселе был дождь, поле стало быстрым, поэтому нужно было использовать возможность бить издали. Хорошо, что один из ударов достиг цели и помог команде победить.