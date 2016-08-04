Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию

«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы выиграл у «Биркиркары» – 3:1. В составе «быков» голами отметились Эбуэ Куасси, Жоаозиньо и Рикардо Лаборде.

Лига Европы. 3-й раунд, ответный матч

Краснодар (Россия) – Биркиркара (Мальта) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Куасси, 15; 2:0 – Жоаозиньо, 37; 3:0 – Лаборде, 38; 3:1 – Йович, 61.

Незабитый пенальти: Вандерсон, 90+1.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Страндберг, Мартынович, Быстров, Каборе (Газинский, 69), Торбинский (Перейра, 79), Куасси, Жоаозиньо, Лаборде (Ари, 40), Вандерсон.

«Биркиркара»: Коприч, Эррера, Бубалович, Шиберрас, Эмерсон, Димитров, Плут, Баяда, Зерафа, Аттард, Анджелкович.

Предупреждения: Куасси, 58 – Димитров, 44; Шиберрас, 59.

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