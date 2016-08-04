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  • Червиченко: «Поражение от АЕКа будет подтверждением того, что «Спартак» движется не туда»

Червиченко: «Поражение от АЕКа будет подтверждением того, что «Спартак» движется не туда»

4 августа 2016, 19:36
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что поражение красно-белых в матче третьего раунда Лиги Европы от АЕКа не будет катастрофой для московского клуба.

«Киприоты будут более расслаблены: для них победа – хорошо, проигрыш – ничего страшного. Для футболистов «Спартака» поражение в этом матче будет равно трагедии, поэтому нервозность и ошибки в обороне могут все поставить с ног на голову. Нужно быть внимательными и сконцентрированными до самого конца. Атакующий состав АЕК – это прекрасно, но один-два мяча со стороны киприотов перечеркнут все. Второй гол может похоронить все надежды «Спартака». Тем не менее думаю, что красно-белые выиграют 3:1, отличатся Джано и Промес.

Поражение «Спартака» было бы настоящей катастрофой лет 10 назад, а сейчас это будет лишь подтверждением того, что клуб двигается не туда. В случае победы команду ждет соперник посильнее, так что говорить о перспективах в еврокубках можно после первого матча следующего раунда. Против топ-клуба у «Спартака» будет очень мало шансов», – отметил Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак АЕК Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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maior-60
1470330784
Завистливый мудак.
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Каратель помойников
1470331932
кто мнение этого ..... спрашивает?развалил команду,так помалкивал бы,сам то червиченко туда движется?
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Жорж1950
1470336097
А он ведь правильно пресказал.С ПОБЕДОЙ вас спартичи.Очень рад за вас.Вспоминайте Динамо.Это мы вас прокляли
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Диктор
1470336515
Все у команды будет ХОРОШО.
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