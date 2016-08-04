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    Луческу: «Отзаявили Джорджевича, Йовановича и Евсеева, чтобы у них была практика»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал исключение из заявки на сезон РФПЛ сразу трех футболистов: Луку Джорджевича, Алексея Евсеева и Вукашина Йовановича. Футболисты будут выступать в «Зенит-2».

    «Это было сделано для того, чтобы они могли играть. Они были заявлены за первую команду, что не позволяло им выступать за «Зенит-2», не получать практику. Сейчас все сделали наоборот — чтобы они могли тренироваться с нами и, если это необходимо, играть и во второй команде», – отметил Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.08.2016 12:55
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