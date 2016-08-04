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Кобелев: «Когда нет результата, виноват тренер»

4 августа 2016, 10:10
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что до сих пор переживает вылет команды из Премьер-лиги, что произошло впервые в истории клуба.

– После того что случилось, вряд ли успокоюсь до конца жизни. Больше месяца, наверное, прошло, прежде чем начал объективно размышлять о произошедшем. Все-таки «Динамо» для меня – больше, чем просто клуб.

– Вы извинились перед болельщиками, когда ушли из «Динамо». За какие конкретно ошибки, если не секрет?

– Когда нет результата, виноват тренер. Конечно, были ошибки. Важно их признать и проанализировать.

– Вылет «Динамо» — неудача не только команды, но и клуба, разве не так?

– У меня есть ответ. Наверное, он не понравится кому-то. Часто говорилось и писалось: Кобелев все решает в «Динамо», разбирается с продажами, покупками, со всем на свете. На самом деле было по-другому. Я не вел трансферных переговоров, не обсуждал продление контрактов.

Молодые — другое дело, со всеми ними беседовал я. Была разработана шкала выплат, позволявшая молодым прогрессировать. При мне дебютировали 10 вчерашних дублеров, это запредельный показатель. Результат на поле — тоже моя ответственность. Но обусловленная возможностями, их которых я честно пытался выжать максимум.

Не исключено, польза проявилась бы позже. Все-таки мой контракт был рассчитан на три года. Мы планировали, что в первый сезон расчистим состав из-за проблем с финансовым фэйр-плей, во втором сформируем костяк команды, в третьем – будем решать турнирные задачи. В итоге не удалось доработать даже полного сезона.

– Отставка за три тура до финиша, в которых требовалось набрать три очка, – что это было?

– Ситуация нелепая, но не неожиданная. После игры со «Спартаком» я поговорил с гендиректором Сысоевым и понял: в понедельник назревает решение. Испытал тогда даже не шок, а что-то более сильное. Как человек, находящийся в футболе более 40 лет, я не понимал смысла этой отставки. Был абсолютно уверен, что в трех играх наберем 3 очка, необходимых для спасения.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (1)
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Гвардиола
1470407934
Прямой, иногда чрезмерно резкий, но всегда честный. Я хоть и спартач, но мне такие люди нра.... А вот аленей не люблю...
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