Симонян: «Главная программа Великобритании и США – лишить Россию ЧМ-2018»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что 11 российских футболистов подозреваются в употреблении допинга.

«Можно ли назвать эту информацию очередной попыткой отнять у России чемпионат мира? Кампания велась и ведется, это главная программа Великобритании и США – лишить нас чемпионата мира–2018. Кто принимал допинг, а кто – нет, надо установить точно. Сборную России на этапе подготовки к чемпионату Европы–2016 тоже ведь проверяли на допинг, причем врывались и в пять, и в шесть утра, как будто нет другого времени.

Какой может быть реакция ФИФА? ФИФА пока занимает определенную позицию, что чемпионат мира–2018 пройдет в России. А дальше будет оказываться дальнейшее давление, главное, чтобы ФИФА устояла. Джанни Инфантино, когда был в Москве дважды, четко подтвердил, что чемпионат мира пройдет в России. А то, что будут такие подковерные игры со стороны США и Англии, это абсолютно точно, к этому надо быть готовыми», – отметил Симонян.