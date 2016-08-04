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  • Симонян: «Главная программа Великобритании и США – лишить Россию ЧМ-2018»

Симонян: «Главная программа Великобритании и США – лишить Россию ЧМ-2018»

4 августа 2016, 00:07
34

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что 11 российских футболистов подозреваются в употреблении допинга.

«Можно ли назвать эту информацию очередной попыткой отнять у России чемпионат мира? Кампания велась и ведется, это главная программа Великобритании и США – лишить нас чемпионата мира–2018. Кто принимал допинг, а кто – нет, надо установить точно. Сборную России на этапе подготовки к чемпионату Европы–2016 тоже ведь проверяли на допинг, причем врывались и в пять, и в шесть утра, как будто нет другого времени.

Какой может быть реакция ФИФА? ФИФА пока занимает определенную позицию, что чемпионат мира–2018 пройдет в России. А дальше будет оказываться дальнейшее давление, главное, чтобы ФИФА устояла. Джанни Инфантино, когда был в Москве дважды, четко подтвердил, что чемпионат мира пройдет в России. А то, что будут такие подковерные игры со стороны США и Англии, это абсолютно точно, к этому надо быть готовыми», – отметил Симонян.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Россия Россия Симонян Никита
Комментарии (34)
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DRostov
1470258891
Нех.й йх было впускать в пять, шесть утра на.й посылать всех
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VikNMar
1470258902
Из за ЧМ всё и началось , коррупционные скандалы , допинговые скандалы и т.п. , америкосы и бриты пролетели и теперь мстят России .
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470260466
Никита Палыч, не стоит быть настолько инфантильным, ибо Инфантино сегодня дал слово, а завтра может его и забрать... вместе с ЧМ.
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К.Серж.А
1470262252
А в России всё как всегда - все вокруг против нас , все всё хотят от нас отнять и конечно же ущемить в чем то Россию прям главная цель всего мира .... А Россия прям белая и пушистая ... Если бы хотели давно все отняли ... Сколько скандалов связанных с футболом произошло в России за последнее время ... Футбол и политика как бы должны идти раздельно , и ток в России , это одно целое , весь мир против расизма и ток в России он удачно процветает (а на ЧМ приедут между прочим африканские сборные) , бардак на стадионах , бардак в самой федерации футбола , культура болельщиков , где огромная масса - просто быдло ... Если и отняли бы ЧМ , то не было бы нечего удивительного , хотя надеюсь все устаканится ...
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Fju-2
1470272874
Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, у нас по старинке внешнего врага придумывают.
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Алексей1988
1470276898
Все и всегда во всем виноваты у нас! Когда тот же CAS решал споры в пользу российских ФК или игроков, то ничего не говорили, а как отказались принимать иск, так сразу "все против нас". Лучше бы внутреннюю коррупцию побороли, порядок навели во всех сферах, в том числе и в спорте! В США футбол ваще с 1996 года как таковой и за 20 лет смотрите как развились?! Отличные поля, посещаемость, сборная хорошо выступает (с 90 года стабильно попадает на ЧМ, а последние 2 ЧМ выход в плей-офф) и несколько раз континентальное первенство выигрывали. А наши? И чем же США виноваты, что наши ничего не могут выиграть? Может не внешние "враги" виноваты, а внутри надо искоренять коррупцию? Достали уже ныть, что все и всегда вокруг виноваты, страдалицы прям....
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Vasilii1958
1470283000
Пускай отбирают чм 2018 пускай путин и другии говнюки занемаются малоимущими и пенсионерами а то одна говорилня что жить стали лутше у меня пенсия 12000 тысяч а стаж 44 года позор говнюкам
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yorgenbarenz
1470285083
Никите Павловичу давно пора на покой.Очень давно.160 бездельников и пенсионеров засели в РФС,как клещ в мошонке. Никакого толку от них.Жалуются на судьбинушку и происки врагов !
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Niepel
1470293415
Никита дорогой ты наш Павлович! А не пора ли тебе на законную пенсию? Шепуны дома пускать! Ни одной умной инициативы от вас, дорогой, не было! Сидите и поддакиваете всему, что не придумают бывшие комсомолята, за приличную зарплату! В том, что ЕВРО просрали и ваша большая "заслуга" уважаемый вы наш!
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vgarakh
1470309711
Кругом одни враги, больше ни каких оправданий придумать не могут. Нужно срочно сплотиться вокруг лучезарного.
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