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    «Спартак» совместно с болельщиками и родственниками установят памятник Черенкову

    На могиле легендарного игрока «Спартака» Федора Черенкова будет установлен памятник благодаря родственникам футболиста, а также болельщикам. Напомним, что Черенков умер в ночь на 4 октября 2014 года от опухоли головного мозга в возрасте 55 лет. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания с Черенковым в манеж клубной академии, носящей его имя, пришло около 13,5 тысяч человек.

    В составе «Спартака» Черенков трижды выигрывал золотые медали чемпионата СССР и один раз становился чемпионом России. Он дважды признавался лучшим футболистом Советского Союза, а в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года в Москве.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.08.2016 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100566

      zigbert 3 августа 2016, 13:07

      Технарь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 3 августа 2016, 13:05

      Одним словом - ЛЕГЕНДА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 3 августа 2016, 11:58

      Великий игрок

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 10:51

      А где могила?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 > vladimir-7 3 августа 2016, 11:57

      В Кунцево

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 3 августа 2016, 10:43

      Шикарный был игрок!

      2
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