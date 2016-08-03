Руни и Криштиану Роналду не позволили Фергюсону завершить карьеру в 2004 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что в 2004 году подумывал о завершении карьеры, но молодые и талантливые игроки Уэйн Руни и Криштиану Роналду стали причиной, по которой он передумал это делать.

«Я всегда говорил, что великие игроки остаются таковыми навсегда. Бобби Чарльтон был великим в свое время, так было бы и сейчас. Это же касается и Руни.

Он перебрался в Манчестер в возрасте 18 лет и остается игроком «МЮ» по сей день. В наши дни это не так часто случается. Впервые пригласить Руни мы попытались, когда ему было 14 лет. Потом – когда исполнилось 16. В 2004 году я подумывал о завершении карьеры, но посмотрел на молодых игроков и решил остаться. Этими игроками были Руни и Криштиану Роналду», – признался Фергюсон.